СК возбудил дело после гибели двух детей и женщины при пожаре в Щербинке

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей и женщины при пожаре в 17-этажном жилом доме в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двое детей и один взрослый погибли, еще один человек пострадал при пожаре в 17-этажном жилом доме в новой Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности", — сказала Иванова.

По данным следствия, вечером 21 ноября после тушения пожара в квартире жилого дома в поселке Щербинка обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем.