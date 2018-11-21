В Краснодарском крае поймали женщину с распечатанными на принтере правами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жительница Краснодарского края предъявила остановившим ее автомобиль инспекторам ГИБДД водительские права, распечатанные на принтере.

Инцидент произошел в Лабинском районе. Сотрудникам ведомства показались подозрительными права, предъявленные 38-летней автомобилисткой. Документ изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что он напечатан на цветном принтере.

"Для дальнейшей проверки водителя доставили в отдел полиции, где она пояснила, что приобрела удостоверение на право управления транспортным средством у неизвестного мужчины на территории города Москвы", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Против женщины возбудили уголовное дело. За использование заведомо подложного документа ей грозит арест сроком до шести месяцев.