Кузнецова держит на контроле ситуацию с самоубийством смоленской школьницы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с самоубийством школьницы в Смоленской области.
Тело 14-летней школьницы было найдено в одном из жилых домов Сафоново 18 ноября. Прокуратура региона проводит проверку. СК возбудил уголовные дела о халатности и доведении до самоубийства.
"Уполномоченный, конечно, на связи. Мы в курсе каждого, СК передал это дело в центральное управление СК, то есть центральное управление занялось работой над этим случаем. Сначала было уголовное дело возбуждено по одной статье, теперь по статье "халатность", то есть будет исследоваться, в том числе, и бездействие всех органов системы профилактики по отношению с этим случаем", — сказала Кузнецова РИА Новости в среду.
Она отметила, что ситуация стала ещё одним подтверждением того, что позиция "моя хата с краю", или "это пусть делает кто-то другой", когда речь идёт о ребёнке, доводит до трагических выводов.
Омбудсмен подчеркнула, что сегодня создано очень много ресурсов, которые могут помочь решить эту проблему.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Михайлова, сообщила РИА Новости, что школьница была спокойной и дисциплинированной, но необщительной и погруженной в себя, при этом девочка не вызывала беспокойства психолога.