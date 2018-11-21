Кузнецова держит на контроле ситуацию с самоубийством смоленской школьницы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с самоубийством школьницы в Смоленской области.

Тело 14-летней школьницы было найдено в одном из жилых домов Сафоново 18 ноября. Прокуратура региона проводит проверку. СК возбудил уголовные дела о халатности и доведении до самоубийства.

"Уполномоченный, конечно, на связи. Мы в курсе каждого, СК передал это дело в центральное управление СК, то есть центральное управление занялось работой над этим случаем. Сначала было уголовное дело возбуждено по одной статье, теперь по статье "халатность", то есть будет исследоваться, в том числе, и бездействие всех органов системы профилактики по отношению с этим случаем", — сказала Кузнецова РИА Новости в среду.

Она отметила, что ситуация стала ещё одним подтверждением того, что позиция "моя хата с краю", или "это пусть делает кто-то другой", когда речь идёт о ребёнке, доводит до трагических выводов.

"Как можно было не услышать, не увидеть. В характеристиках просматривается частое употребление фразы, я имею в виду, характеристика этой ситуации, которая имеется в нашем распоряжении, усматривается частое употребление фразы: "Была одна, ходила одна, ни с кем не общалась и в конфликт не вступала, ну и не было у неё друзей". Ну и что? Неужели не было сигналом для того, чтобы разобраться или хотя бы спросить, в чем причина этой ситуации", — считает Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что сегодня создано очень много ресурсов, которые могут помочь решить эту проблему.

"Есть не только специалисты, есть общественные организации, есть детские организации. Здесь конечно, самое главное заметить вовремя и всё-таки помочь ребёнку выбраться из этой ситуации. К сожалению, это сделано вовремя не было", — заключила Кузнецова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Михайлова, сообщила РИА Новости, что школьница была спокойной и дисциплинированной, но необщительной и погруженной в себя, при этом девочка не вызывала беспокойства психолога.