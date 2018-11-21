При пожаре в Щербинке спасли четырех человек

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, были спасены во время пожара в квартире многоэтажного дома в Щербинке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Двадцать первого ноября 2018 года в 16.07 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Новомосковский административный округ, поселок Щербинка, улица Щербинка, дом 6. В одной из квартир происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади около четырех квадратных метров", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что во время тушения из квартиры были выведены четыре человека (из них двое — дети), спасатели передали их медикам для оказания помощи.

В 16.30 мск загорание было ликвидировано.