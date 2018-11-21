В Самаре мужчина зарезал жену и ребенка

САМАРА, 21 ноя — РИА Новости. Житель Самары убил жену и 2-летнюю дочь, а затем покончил с собой, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СК РФ.

Отмечается, что тела 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и ребенка были обнаружены в среду в квартире жилого дома.

По данным следственного управления СК РФ по региону, дверь квартиры была закрыта изнутри.

"По версии следствия, 19 ноября 2018 года отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил жизнь самоубийством… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц", — сообщает СК РФ.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.