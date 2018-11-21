Муфтий прокомментировал ситуацию с женщиной, совершившей самоподрыв в Чечне

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Карина Спиридонова, совершившая самоподрыв у КПП в Грозном в субботу, не могла быть завербована в мечети в Челябинской области, где она проживала ранее, все имамы, работающие в мечетях, дают присягу о действиях в соответствии с традиционным исламом, сообщил РИА Новости в среду муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

В субботу около 16.00 мск молодая женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Смертница погибла, других жертв и пострадавших не было. В региональном управлении СК РФ по Чечне РИА Новости сообщили, что погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.

Позже выяснилось, что Карина была зарегистрирована в Чесменском районе Челябинской области. Как уточнили РИА Новости в школе поселка Березинский, Карина действительно училась в этой школе, закончила она ее 8 лет назад.

Как уточняет Ura.ru, в соседнем селе Редутово собирались возводить мечеть и прислали туда молодого имама. Агентство поясняет, что он вел некие занятия с местными девочками и обещал их увезти "то ли в Иорданию, то ли в Саудовскую Аравию".

"Там (в селе Редутово) у нас есть имам, который построил мечеть, его зовут Темур Астанов. В 2011 году эта община зарегистрирована, и в этом же году появилась мечеть, до 2011 года там ничего не было. Но никаких жалоб от жителей района к нам на него не поступало. В 2017 году там появился другой имам – Рифат Абдуллов, но по семейным обстоятельствам он уехал, люди даже плакали из-за этого… О Карине мы ничего не знаем, сами увидели в СМИ. Наша община к случившемуся не имеет отношения", — сказал собеседник агентства.

Муфтий выразил уверенность, что вербовки в террористы в мечетях Челябинской области нет. "Они (вербовщики) в мечети не ходят, по крайней мере, в Челябинской области, по другим — может быть", — добавил он.

По его словам, когда имамы вступают в свою должность, они дают присягу, что будут действовать по традиционному исламу, проводить работу по профилактике экстремизма и радикализма. Они обязуются, каждый имам расписывается, пояснил он. Он отметил, что "мы сами боремся с радикальными течениями экстремистского толка".

Жители села в Чесменском районе, где росла Карина, сообщили РИА Новости, что все, кто в свое время общался с ней, уже уехали из деревни, здесь остались ее мама и младшая сестра, которая учится в 7 классе.