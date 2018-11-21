МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депортированный из Испании гражданин Армении, которого накануне сбил самолет в Шереметьево, числился обычным пассажиром рейса, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности аэропорта.

Во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Возбуждено уголовное дело.

"Информация о том, что данный гражданин депортирован из Испании или что за ним нужно последить, не поступало, он числился обычным пассажиром", — пояснил собеседник агентства.

Ранее Ространснадзор заявил, что проведет внеплановую проверку службы авиационной безопасности московского аэропорта Шереметьево после инцидента с пассажиром.