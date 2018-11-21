Погибшего в Шереметьево мужчину депортировали из Испании, сообщил источник

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депортированный из Испании гражданин Армении, которого накануне сбил самолет в Шереметьево, прилетел в московский аэропорт без конвоя, российские правоохранители также не привлекались к его сопровождению, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности аэроузла.

Во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Возбуждено уголовное дело.

"Он был депортирован добровольно, то есть его посадили на самолет и все, никаких сопровождающих у него не было. Правоохранителей РФ также не привлекали для его дальнейшей депортации из Москвы в аэропорт Армении, не было никаких уведомлений, что он депортирован", — пояснил собеседник агентства.

Ранее Ространснадзор заявил, что проведет внеплановую проверку службы авиационной безопасности московского аэропорта Шереметьево после инцидента с пассажиром.

Депортацией считается принудительный выезд иностранца в другое государство. Такой инструмент используют, когда человек утрачивает законное право на проживание в стране. Мигрантов заставляют добровольно или принудительно под конвоем покинуть пределы страны. Депортация не считается наказанием за преступление, это государственный метод воздействия на человека. Для депортации иностранца достаточно выполнения только одного условия: отсутствуют легальные основания для проживания в стране.