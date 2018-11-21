Жираф, переехавший из Калининграда в Белгород, умер от язвы желудка

КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Экспертиза показала, что переехавший в белгородский зоопарк из Калининграда жираф по кличке Сафари умер из-за язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вероятно, развившихся на фоне стресса, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы группы компаний "Агро-Белогорье", которая выделила средства на покупку животного, Игорь Жулькин.

Первый за долгое время детеныш жирафа, которого назвали Сафари, появился на свет в калининградском зоопарке 14 ноября 2017 года у пары Мэру и Ива. Практически с момента рождения стали поступать заявки от желающих получить на содержание жирафа. Только белгородский зоопарк смог убедить калининградских зоологов в том, что Сафари будет содержаться в отвечающих современным стандартам условиях. Три месяца назад жирафенка перевезли в Белгород, 10 ноября он скончался. Для установления причин смерти была проведена экспертиза.

"Смерть животного наступила из-за острого септического процесса, развившегося вследствие язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Наиболее вероятная причина возникновения язвенной болезни – хронический стресс. Это выдержка из экспертного заключения", — сообщил Жулькин.

В официальной группе зоопарка во "Вконтакте" сообщается, что по просьбе Белгородского аграрного университета имени В.Я. Горина зоопарк передал тело жирафа для использования в учебных целях — "для наглядного изучения анатомии и патологий с целью совершенствования подготовки профессиональных ветеринаров".