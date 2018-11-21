В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Пьяный сотрудник УФСИН сбил двух женщин в Якутии, одна из которых скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУСК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.

Следствием установлено, что во вторник вечером водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder в состоянии алкогольного опьянения, на участке проезжей части, расположенном рядом с домом № 52 по улице Пятилетка села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП женщина 1949 года рождения получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончалась в Булгунняхтахской участковой больнице Хангаласского района. Вторая пострадавшая 1969 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) в отношении младшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Якутии", — сообщила Пестерева.

Подозреваемый задержан. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.