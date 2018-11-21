В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Пьяный сотрудник УФСИН сбил двух женщин в Якутии, одна из которых скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУСК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
В результате ДТП женщина 1949 года рождения получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончалась в Булгунняхтахской участковой больнице Хангаласского района. Вторая пострадавшая 1969 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) в отношении младшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Якутии", — сообщила Пестерева.
Подозреваемый задержан. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.