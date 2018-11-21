На Кубани завели дело против охотника, подстрелившего товарища вместо утки

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено против жителя Кубани, подстрелившего товарища на утиной охоте, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственным отделом по Темрюкскому району СК РФ по краю по результатам доследственной проверки, проводившейся в связи с гибелью мужчины во время охоты, возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Белореченского района по подозрению в причинении смерти по неосторожности", — информирует ведомство.

По версии следствия, трое мужчин приехали в Темрюкский район охотиться на уток 17 ноября. "Во время охоты подозреваемый, находясь за скрадком, не убедившись в безопасности стрельбы, произвел выстрел из своего ружья в направлении стаи птиц. В это же время 46-летний охотник оказался на расстоянии 1-1,5 метра от него на линии выстрела. В результате мужчине было причинено огнестрельное ранение головы, от которого он скончался на месте", — говорится в сообщении.

Сразу после трагедии ведомство сообщало, что, по предварительным данным, охотник произвел выстрел по команде, а давший команду встал из-за скрадка, оказавшись на линии огня.