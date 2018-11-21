На Кубани завели дело против охотника, подстрелившего товарища вместо утки

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено против жителя Кубани, подстрелившего товарища на утиной охоте, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, трое мужчин приехали в Темрюкский район охотиться на уток 17 ноября. "Во время охоты подозреваемый, находясь за скрадком, не убедившись в безопасности стрельбы, произвел выстрел из своего ружья в направлении стаи птиц. В это же время 46-летний охотник оказался на расстоянии 1-1,5 метра от него на линии выстрела. В результате мужчине было причинено огнестрельное ранение головы, от которого он скончался на месте", — говорится в сообщении.
Сразу после трагедии ведомство сообщало, что, по предварительным данным, охотник произвел выстрел по команде, а давший команду встал из-за скрадка, оказавшись на линии огня.