В Ленинградской области подросток жестоко избил сверстника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний учащийся ПТУ признался в жестоком избиении сверстника, получившего тяжелые травмы головы, сообщило в среду СУСК РФ по Ленинградской области.
Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"В ходе… совместных действий следователя СК РФ и сотрудников полиции местного ОМВД был установлен подозреваемый. Им оказался 15-летний юноша, учащийся ПТУ, который полностью изобличен в содеянном", — отмечает СУСК.
Следственное управление уточняет, что подросток дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. В настоящее время он арестован.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, информирует СУСК.