В Ленинградской области подросток жестоко избил сверстника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний учащийся ПТУ признался в жестоком избиении сверстника, получившего тяжелые травмы головы, сообщило в среду СУСК РФ по Ленинградской области.

Как отмечает следствие, конфликт произошел в ночь на 18 ноября возле здания Дома культуры в поселке Калитино Волосовского района Ленобласти: подросток по причине "внезапно возникших неприязненных отношений" избил 14-летнего мальчика, который получил, в частности, ушиб мозга и закрытый перелом костей черепа.

Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В ходе… совместных действий следователя СК РФ и сотрудников полиции местного ОМВД был установлен подозреваемый. Им оказался 15-летний юноша, учащийся ПТУ, который полностью изобличен в содеянном", — отмечает СУСК.

Следственное управление уточняет, что подросток дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. В настоящее время он арестован.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, информирует СУСК.