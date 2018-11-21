ФСБ задержала двух разыскиваемых украинцев при попытке попасть в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Двое граждан Украины, числящиеся в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задержаны при пересечении крымского участка российско-украинской границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Выявлены граждане Украины, числящиеся в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в сообщении.

В частности, в пункте пропуска "Джанкой" был выявлен 40-летний гражданин Украины. Иностранец разыскивается правоохранительными органами Судака и был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска "Армянск". При попытке пересечь госграницу выявлена 33-летняя гражданка Украины, следовавшая из поселка Каланчака Херсонской области в Севастополь.

Женщина являлась фигурантом уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков. В федеральный розыск по инициативе одного из московских управлений МВД объявлена с 2015 года.

"После проведения дополнительной проверки граждане Украины переданы установленным порядком в правоохранительные органы", — подчеркнули в пресс-службе.

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