Суд продлил арест экс-мэра Нижнего Новгорода

УФА, 21 ноя — РИА Новости. Нижегородский суд в среду продлил срок ареста бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, подозреваемого в получении взятки, до 1 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба районного суда Нижнего Новгорода.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Как полагают следователи, будучи главой Нижнего Новгорода, он получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, следствие обвиняет экс-чиновника в причастности к похищению человека. Подозреваемыми по данному делу также являются экс-начальник отдела ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД региона Роман Маркеев.

По версии следствия, в 2004 году Воронин, пытаясь получить информацию о причастных к покушению на убийство Сорокина, вместе с другими полицейскими выследил мужчину и насильно вывез его в лес на машине экс-мэра. В лесу, по данным следствия, Сорокин "применил насилие" к потерпевшему, а также "угрожал применением насилия". Позже похищенного отпустили.

"В среду завершилось предварительное слушание в отношении бывшего главы города Нижний Новгород, обвиняемого в получении взятки, а также в похищении человека, совершенном в соучастии с бывшим начальником и старшим оперуполномоченным отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области. По ходатайству государственного обвинителя подсудимым продлен срок содержания под стражей до 1 апреля 2019 года включительно", — говорится в сообщении пресс-службы суда.