Генералу Чваркову грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков отверг обвинения в мошенничестве на 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Лапшов.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере генералу, ранее возглавлявшему российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, грозит до десяти лет колонии.

Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.

"Никаких объективных доказательств следствие не представило. Версия следствия строится на догадках и нелогичных показаниях нескольких человек. Но даже они не говорят, что были свидетелями хищений", — заявил Лапшов.

Следствие ведет Главное военное следственное управление СК РФ, которое занимается самыми громкими и крупными преступлениями в среде военнослужащих. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС РФ РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние два года неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.