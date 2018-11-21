В Иваново число пострадавших в ДТП выросло до девяти

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса, маршрутки и легкового автомобиля в Иваново увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Ранее в УМВД региона сообщали, что в автомобильной аварии в Иваново пострадали семь человек.

"В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок семи лет. Взрослые госпитализированы в 7-ю городскую больницу Иваново, ребенок — в детское отделение ОКБ города Иваново", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при столкновении пассажирская "Газель" перевернулась. В ней находились 16 человек, в том числе водитель.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 27 человек и девять единиц техники.