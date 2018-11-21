НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода отложил принятие решения о возможности перевода на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, на 20 декабря, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. К заседанию, назначенному на 25 октября, экспертиза была не готова в связи с большой загруженностью по работе врачей-психиатров, заседание перенесли на ноябрь.

"На судебном заседании двадцать первого ноября было объявлено, что экспертиза о психическом состоянии Москвина будет готова только через 30 дней. Ее должны будут представить на следующем судебном заседании, которое состоится 20 декабря. На ее основании суд сможет принимать решение о возможности перевода Москвина на амбулаторное лечение", — рассказала Романова.

Она добавила, что самого Москвина в среду в суд не привозили.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.