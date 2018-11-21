В Крыму в ДТП погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.

Сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля "Volkswagen golf" и рейсового автобуса "MAN" (следовавшего назначением "Саки-Симферополь") на 23-м километре московской трассы в районе поселка Гвардейское Симферопольского района поступило в службы спасения в 8.20 мск в среду.

"В результате ДТП пострадало 6 человек, 5 из которых находились в легковом автомобиле. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Спасатели провели деблокацию пострадавшего пассажира, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Они также обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия и оказали помощь остальным пострадавшим в транспортировке к карете скорой помощи. Причины ДТП выясняют эксперты.

Помощь пострадавшим оказывали сотрудники 31-ой пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым, а также службы экстренного реагирования: ГИБДД и скорая медицинская помощь.

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