Сотрудник Горьковского автозавода погиб при ремонте неисправного агрегата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудник Горьковского автомобильного завода погиб на литейном производстве, следователи выясняют причины гибели рабочего, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Утром во вторник при производстве ремонтных работ в литейном цехе завода погиб рабочий.

"Трагедия произошла при выполнении слесарем-ремонтником ремонтных работ механизма привода формовочного смесителя. По предварительным данным, электропитание у неисправного оборудования было отключено, однако агрегат неожиданно заработал в тот момент, когда 47-летний мужчина выполнял ремонтные работы непосредственно в самом формовочном смесителе", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК изымают необходимую документацию и опрашивают работников завода. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба ГАЗа сообщила о том, что расследованием причин произошедшего также занимается специально созданная комиссия, в состав которой входят специалисты государственной инспекции по охране труда, сотрудники технической дирекции ГАЗа и службы безопасности предприятия.