В Челябинске оставили под арестом инвалида, обвиняемого в терроризме

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Челябинский облсуд в среду оставил под арестом до 23 декабря Амира Гилязова, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба облсуда.

Как ранее сообщало местное агентство Chelyabinsk.ru , обратившийся к журналистам родственник челябинского инвалида-колясочника Амира Гилязова сообщил, что практически парализованного мужчину арестовали по якобы надуманному обвинению в экстремизме, а во время ареста "он чуть не умер", и медиков якобы к нему не пустили.

По данным регионального УФСБ России, 23 октября в рамках возбужденного в отношении жителя Челябинска уголовного дела по части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УФСБ России по области проводились следственные действия. Обыски у мужчины проводились в соответствии с законодательством, также он был доставлен в больницу по состоянию здоровья после обысков, где было выдано заключение об отсутствии оснований для госпитализации. Позже Центральный райсуд Челябинска вынес постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого сроком на 2 месяца, поясняло УФСБ.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Амира Гилязова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 23 октября, которым суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 декабря", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что постановление обжаловали обвиняемый и его адвокат, они просили изменить действующую меру пресечения на домашний арест.

Постановление вступило в законную силу, добавляет облсуд.

Как сообщала пресс-служба челябинского омбудсмена, Гилязов является инвалидом первой группы, страдает заболеванием — миопатия Дюшенна (мышечная дистрофия) и содержится в лечебно-профилактическом учреждении "Специализированная туберкулезная больница №3" ГУФСИН России по Челябинской области.