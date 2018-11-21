В Росавиации назвали сроки расследования гибели человека в "Шереметьево"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комиссия расследует инцидент с гибелью человека на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", расследование займет 10 дней, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, это гражданин Армении, депортированный из Испании.

"Создана комиссия… Расследование только началось", — сказал Нерадько журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", отметив, что расследование займет 10 дней.

Руководитель ведомства добавил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".