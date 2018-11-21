При пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли три человека

УФА, 21 ноя — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.

В МЧС области РИА Новости сообщили, что пожар произошёл в 21.40 мск во вторник в посёлке городского типа Тумботино. Горел частный дом. "Спасатели при тушении возгорания обнаружили тело одной женщины, ещё двух пострадавших мужчин передали бригаде скорой помощи", — сообщил агентству представитель МЧС.

По данным СК, в пожаре погибли трое.

"Жертвами возгорания стали три человека, два брата и женщина. Более подробная информация готовится", — пояснил агентству представитель следствия.