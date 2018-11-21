В Иваново автобус столкнулся с маршрутным такси

БРЯНСК, 21 ноя – РИА Новости. Автобус столкнулся с маршрутным такси в Иваново, семь человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона Владислав Радостин.

По данным ведомства, ДТП произошло в Иваново в среду утром на перекрестке улицы Куконковых и Любимова. Пассажирский автобус марки "Богдан" 130 маршрута следовал в сторону микрорайона Суховка, в это время на перекрестке выполнял поворот пассажирская маршрутка.

"В результате того, что один другому не уступил дорогу, автобус въехал в правый борт маршрутного такси. Маршрутка потеряла управление и легла на левый бок, ударившись крышей о фонарный столб. В свою очередь автобус проехал дальше и совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. По предварительным данным, пострадало 7 человек, все они пассажиры маршрутки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все раненые подлежат госпитализации.

"Среди травм — сотрясение головного мозга, у всех практически резаные раны мягких тканей тела. И пострадал также мальчик 6 лет. У него тоже сотрясение головного мозга", — уточнил представитель полиции.