В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили — ФСБ совместно с военным контрразведчиками установили, что два выходца из стран Средней Азии, проживающих в Красноярске, вступили в ряды "Нурджулар"*, достоверно зная о признании Верховным судом этой организации экстремистской и официальном запрещении в России. Они участвовали в собраниях ее членов, а также пытались привлечь других граждан в ее ряды, предоставляя им литературу экстремистского толка и чтения на религиозных собраниях.

"Решением Свердловского и Советского районных судов Красноярска оба гражданина признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ в отношении двух граждан было возбуждено еще в 2016 году. В ведомстве уточнили, что один гражданин приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей, а другой к двум годам условно.

Деятельность "Нурджулар"* в 2008 году признана решением Верховного суда РФ экстремистской и запрещена на территории России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.