Во Владивостоке полностью потушили пожар в строящемся жилкомплексе

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Пожарные полностью потушили пожар в строящемся жилкомплексе "Маринист" в центре Владивостока, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее в МЧС сообщали, что в здании загорелись стройматериалы, предварительно, пострадавших нет. В местных соцсетях горожане публиковали видео, на которых видно, как из строящегося здания в центре Владивостока валит густой черный дым.

"В 13.34 хбр (06.34 мск) огнеборцы потушили строительные материалы, находящиеся возле строящегося здания на улице Фонтанная", — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. По данным МЧС, никто не пострадал. На пожаре работали 17 человек личного состава и 3 единицы техники.