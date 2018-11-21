Во Владивостоке загорелся строящийся жилищный комплекс

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели тушат строящийся жилищный комплекс (ЖК) "Маринист" в центре Владивостока, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

В местных соцсетях горожане публикуют видео, на которых видно, как из строящегося здания в центре Владивостока валит густой черный дым.

"По предварительным данным, горят стройматериалы в строящемся здании. Спасатели на месте, тушат пожар, его площадь пока не превысила 50 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник.