Двух мужчин осудили за убийство владельца похоронного бюро под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 21 ноя — РИА Новости. Суд отправил в колонию строгого режима двоих жителей Хабаровского края, признанных виновными в убийстве на кладбище владельца агентства ритуальных услуг, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Суд установил, что двое осужденных и их приятель решили напасть на владельца бюро ритуальных услуг и завладеть его деньгами. По данным следствия, они заманили предпринимателя на кладбище в районе села Черная Речка под Хабаровском и напали на него. Отмечается, что предприниматель попытался убежать, но один из нападавших выстрелил в него, а потом задушил раненого. По информации следствия, его тело спрятали в овраге, добычей злоумышленников стали 250 тысяч рублей. Вскоре подозреваемых задержали.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1966 года рождения, признанного виновным в "убийстве" и "разбое". Мужчина 1986 года рождения признан виновным в "пособничество в разбое". Приговором суда первому мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, второму — семь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что третий соучастник преступления во время следования признался в совершении преступления. В сентябре 2018 года он был осужден к пяти годам лишения свободы.