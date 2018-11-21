Женщина напала с ножом на супруга рядом с главным аэропортом Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, которая ударила кухонным ножом супруга у здания гостиницы главного аэропорта региона, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летней жительницы краевого центра. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, во версии следствия, во вторник утром возле гостиницы аэропорта в городе Елизово между подозреваемой и ее 46-летним супругом возник конфликт. Причиной ссоры, по данным следствия, стало то, что мужчина часто отсутствовал дома в связи со спецификой работы, а также не хотел отдавать жене банковскую карту, тем самым оставляя ее и двоих детей без средств к существованию.

"Заранее взятым из дома кухонным ножом, в тот момент, когда супруг выгружал свои вещи из автомобиля, женщина нанесла удар в область поясницы мужчины. После чего она села в машину и уехала домой. Потерпевший, не понимая, что ранен, в шоковом состоянии зашел в здание аэропорта, где упал на пол", — отметили в ведомстве.

В СК добавили, что позднее он был госпитализирован в Елизовскую районную больницу.