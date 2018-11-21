КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Лига защиты врачей" направила обращение в адрес руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области с просьбой изменить меру пресечения главе роддома Елене Белой, из-за которой, по версии следствия, погиб младенец, и освободить ее из-под ареста до окончания расследования.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат, подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Следствие считает, что, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Во вторник прокуратура обжаловала решение суда. Прокурор полагает, что избранная мера пресечения является чрезмерно суровой. Апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трех дней.

"Врачебное сообщество глубоко обеспокоено арестом доктора Белой. Мы считаем, что обвинение врача в намеренном причинении вреда пациенту носят сугубо субъективный характер и не имеют фактического подтверждения… Считаем, что арест врача в данном случае является избыточной мерой, не отвечающей нормам гуманности правосудия", — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте "Лиги защиты врачей".

Ранее Национальная медицинская палата заявила, что применение такой меры пресечения как заключение под стражу в отношении врача, который никогда не привлекался к ответственности, не скрывается от органов следствия, является избыточным. В организации отметили, что палата поддержит наказание, если будет доказано, что подозреваемая действительно отдала распоряжение подделать историю болезни ребенка.

В правительстве Калининградской области РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности, такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной. Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.