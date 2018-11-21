НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 21 ноября проведет заседание, на котором может быть принято решение о возможности перевода на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступила врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. К заседанию, назначенному на 25 октября, экспертиза была не готова в связи с большой загруженностью по работе врачей-психиатров.

"Двадцать первого ноября состоится судебное заседание, на котором предполагается огласить результаты экспертизы. Мне известно, что экспертиза была проведена, но представит ли ее психиатрическая больница на заседании 21 ноября, я пока не знаю. Если заключение эксперта будет представлено на судебном заседании, суд сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера и возможности перевода Москвина на амбулаторное лечение", — рассказала Романова.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.