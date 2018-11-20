Следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины на ВВП Шереметьево

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти 25-летнего мужчины на взлетной полосе аэропорта "Шереметьево", сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины.

"Следователи выясняют обстоятельства происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, сегодня около 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением "Шереметьево-Афины" одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как добавила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, следователи устанавливают причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщала, что личность погибшего установлена.