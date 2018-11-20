Смоленской губернатор взял на контроль расследование самоубийства школьницы

БРЯНСК/МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после самоубийства школьницы в Сафоново, сообщает вечером во вторник региональная администрация.
"Елена Николаевна (Войтова, начальник департамента по здравоохранению), поручаю вам организовать внутреннее расследование по линии возглавляемого вами департамента", — приводит администрация региона слова губернатора. "Необходимо в обязательном порядке провести опрос руководства сафоновской ЦРБ, главного врача, персонала районной больницы, а также сотрудников лаборатории, где непосредственно работала и работает мама погибшей девочки", — уточнил он.
Вице-губернатора Константину Никонову глава региона поручил связаться с семьей девочки и оказать необходимую помощь.
Администрация региона добавляет, что Островский взял на особый контроль расследование обстоятельств, приведших к гибели подростка.
Для установления причин трагедии по его поручению была создана рабочая группа. В ее состав вошли руководители профильных департаментов, администрации Сафоновского района, сотрудники органов опеки, члены комиссии по делам несовершеннолетних и представители средней школы, где училась девочка.