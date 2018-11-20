Смоленской губернатор взял на контроль расследование самоубийства школьницы

БРЯНСК/МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после самоубийства школьницы в Сафоново, сообщает вечером во вторник региональная администрация.

По данным региональных властей, тело 14-летней школьницы было найдено в одном из жилых домов Сафоново 18 ноября. Прокуратура региона проводит проверку. СК возбудил уголовные дела о халатности и доведении до самоубийства.

"Елена Николаевна (Войтова, начальник департамента по здравоохранению), поручаю вам организовать внутреннее расследование по линии возглавляемого вами департамента", — приводит администрация региона слова губернатора. "Необходимо в обязательном порядке провести опрос руководства сафоновской ЦРБ, главного врача, персонала районной больницы, а также сотрудников лаборатории, где непосредственно работала и работает мама погибшей девочки", — уточнил он.

Вице-губернатора Константину Никонову глава региона поручил связаться с семьей девочки и оказать необходимую помощь.

"Нужно опросить главу района Вячеслава Ефимовича Балалаева в дополнение к тому, что вы уже ранее делали по моему поручению. В связи с открывшимися обстоятельствами пусть он даст со своей стороны необходимые пояснения и сделает это объективно, не покрывая тех, кто, возможно, причастен к причинам этой трагедии и работает в данной больнице", — добавил он.

Администрация региона добавляет, что Островский взял на особый контроль расследование обстоятельств, приведших к гибели подростка.

Для установления причин трагедии по его поручению была создана рабочая группа. В ее состав вошли руководители профильных департаментов, администрации Сафоновского района, сотрудники органов опеки, члены комиссии по делам несовершеннолетних и представители средней школы, где училась девочка.