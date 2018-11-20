СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Смоленской области проводит проверку в связи с самоубийством школьницы, следствие возбудило уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

"На основании проведенного анализа следователи усмотрели признаки халатности в действиях должностных лиц компетентных органов, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК.

Как пишут следователи, восьмиклассница жила с матерью и старшей сестрой, обе девочки находились на попечении матери, работавшей в больнице. Семья находилась в сложном финансовом положении и пыталась найти поддержку у местных властей.

Проверяются также версия о том, что на школьницу оказывали психологическое давление одноклассники из-за состояния ее здоровья, особое внимание будет уделено отсутствию адекватной реакции со стороны учителей. Следователи также проверят, как исполняли свои обязанности представители социальных служб, органов по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, здравоохранения и образования региона и администрации Сафоново.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

"Уже сейчас для следователей очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии", — заявляют в СК.