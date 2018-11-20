СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании проведенного анализа следователи усмотрели признаки халатности в действиях должностных лиц компетентных органов, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении СК.
Как пишут следователи, восьмиклассница жила с матерью и старшей сестрой, обе девочки находились на попечении матери, работавшей в больнице. Семья находилась в сложном финансовом положении и пыталась найти поддержку у местных властей.
Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
"Уже сейчас для следователей очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии", — заявляют в СК.