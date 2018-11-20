МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста брату экс-главы Дагестана Раджабу Абдулатипову на три месяца, до 25 февраля 2019 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

"(В понедельник) 19 ноября продлен срок задержания под стражей в отношении обвиняемого Абдулатипова Раджаба Гаджимурадовича до 25 февраля 2019 года", — говорится в сообщении.

Ранее СК сообщил о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе. По данным следствия, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.