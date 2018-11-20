Двух следователей СК задержали при получении взятки

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева, задержанных с поличным при получении взятки, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей… Следователями центрального аппарата совместно с Управлением "М" ФСБ России указанные лица задержаны с поличным", — сказала она. Петренко добавила, что в ближайшее время им планируется предъявить обвинения.

Как отметила представитель СК, борьба с коррупцией в системе правоохранительных органов занимает особое место в деятельности Следственного комитета. Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению к поправшим облик и честь офицера – основополагающая часть этой работы.

"Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц, их совершивших – тем более, если речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу, — подчеркнула она.