В Саратовской области выясняют обстоятельства исчезновения участка трубы

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области устанавливает обстоятельства исчезновения 30-метрового участка трубы строящихся очистных сооружений в городе Вольске, к его восстановлению рабочие приступят в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Портал "Про Вольск.ру" ранее сообщал, что во вторник подрядчик очистных сооружений в Вольске планировал провести опрессовку коллектора, но при включении насосов из-под земли на перекрестке улиц Чернышевского и Комсомольской забила вода, оказалось, что кусок трубы на участке отсутствует.

"Во время гидравлических испытаний трубы, соединяющей канализационную станцию со строящимися в Вольске очистными сооружениями, были выявлены дефекты. При проведении вскрышных работ установлено, что участок трубы протяженностью свыше 30 метров отсутствует", — сказал собеседник агентства, отметив, что власти устанавливают обстоятельства случившегося совместно с государственным казенным учреждением Саратовской области "Управление капитального строительства" и администрацией Вольского.

Представитель Минстроя области отметил, что "недостающий" участок трубы закуплен, прибудет на место в среду, в течение около двух дней его смонтируют, что не окажет влияния на сроки строительства очистных сооружений, завершение которого намечено до конца года. По его словам, строительство очистных сооружений в Вольске началось в 2002 году, труба протяженностью свыше 2,5 километра строилась в 2012 году, с 2013 по 2017 годы строительство останавливалось. Общая сметная стоимость объекта составляет порядка 630 миллионов рублей, в том числе в 2018 году в областном бюджете на завершение строительства заложено 135 миллионов рублей.

"В настоящее время выполнено строительство главной канализационной насосной станции, блока очистки с административно-бытовым комплексом, подстанции, котельной и напорного коллектора и начаты работы по пуско-наладке", — добавил собеседник агентства.

В декабре 2016 года заместитель саратовского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Советов заявил РИА Новости, что прокуратура добивается прекращения сбросов неочищенных сточных вод в реку Волгу, которые происходят в связи с отсутствием очистных сооружений в Вольске. По его словам, на сбросе в городе были частично построены очистные сооружения, но в эксплуатацию не введены. Советов указывал, что проблему в Вольске власти планировали закрыть еще в 2017 году.