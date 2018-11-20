Смоленская прокуратура проводит проверку в связи с самоубийством школьницы

БРЯНСК, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области проводит проверку в связи с самоубийством школьницы, следствие возбудило уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщает надзорный орган.

"Прокуратурой Смоленской области проводится проверка по факту суицида, совершенного несовершеннолетней жительницей города Сафоново", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего, а также изучены причины и условия, побудившие подростка к действиям суицидального характера.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Ход расследования и проведение общенадзорной проверки находятся на контроле у прокурора Смоленской области, говорится в сообщении.