Смоленская прокуратура проводит проверку в связи с самоубийством школьницы

БРЯНСК, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области проводит проверку в связи с самоубийством школьницы, следствие возбудило уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщает надзорный орган.
В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего, а также изучены причины и условия, побудившие подростка к действиям суицидального характера.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Ход расследования и проведение общенадзорной проверки находятся на контроле у прокурора Смоленской области, говорится в сообщении.