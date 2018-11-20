Четырехместный самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Четырёхместный самолет Diamond совершил вынужденную посадку, которая прошла благополучно, сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Краснодар".

"Сегодня, 20 ноября, в 11.48 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку четырехместный двухдвигательный самолет Diamond. Посадка прошла благополучно. На его борту находились два члена экипажа", — говорится в релизе.

Сообщается, что спасатели и медицинская служба аэропорта были приведены в полную готовность.