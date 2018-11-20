В Ставропольском крае более 26 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 26 тысяч человек остались без электричества в Ставропольском крае из-за отключения на подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей края (около 26 200 человек). Мощность отключенных потребителей – 9,5 МВт. Температура наружного воздуха 7ºС", — сообщает Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Как отмечается на сайте министерства, электроснабжение планируется восстановить "в ближайшее время".