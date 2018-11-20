Число пожаров в российских ТРЦ за год выросло почти на две трети

МОСКВА, 20 ноя — РИА новости. Число пожаров в торгово-развлекательных центрах в России за год выросло на 64,5%, заявил во вторник первый замглавы МЧС Александр Чуприян на конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
По его словам, число погибших при пожарах в торговых центрах выросло с четырех до 60 (пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в апреле унес жизни 60 человек).
Он уточнил, что в зданиях образовательного назначения в 2018 году произошло 229 пожаров, что на 29% больше, чем в 2017-м, в зданиях здравоохранения и социального обслуживания — 158 (рост — 19,7%).