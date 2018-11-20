Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Суд Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафовал молодых мужчину и женщину, занявшихся сексом в вагоне метро на глазах у посторонних в День святого Валентина, на 25 тысяч рублей каждого, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Канавинского района Нижнего Новгорода.

Инцидент произошел в метро Нижнего Новгорода 14 февраля. Один из пассажиров метро снял скандальное видео в вагоне и выложил в интернет, это вызвало большой общественный резонанс. Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство — "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Подсудимым грозило до пяти лет заключения.

"Двадцатого ноября состоялось третье заседание суда по этому делу. Судья принял решение прекратить уголовное дело и назначил штраф каждому из подсудимых в размере 25 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе районного суда.