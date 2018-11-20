Участник конфликта в Махачкале отказался давать показания

МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. Один из участников конфликта, получивший огнестрельные ранения в ночном клубе в Махачкале, где был убит боец Росгвардии, отказался давать показания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Мачиев отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Предварительно установлено, что в стрелял в голову росгвардейца Хаскил Якубов. Теперь, скорее всего, дело Мачиева будет переквалифицировано на более мягкую статью о причинении тяжкого вреда здоровью", — рассказал собеседник агентства.

По данным регионального минздрава, спортсмена перевели из реанимационного отделения в обычную палату.

"После операции его перевели из реанимации, сейчас его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает", — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье в пресс-службе СУСК по Дагестану сообщили РИА Новости, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе. Информированный источник сообщил РИА Новости, что одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою. После конфликта он находился в реанимации.

Но позднее СК по республике сообщил, что установлена личность подозреваемого в совершении убийства росгвардейца. Им оказался 29-летний житель села Балахани Унцукульского района Дагестана Хаскил Якубов. По версии следствия, в ходе конфликта Якубов выхватил табельное оружие у росгвардейца и выстрелил в последнего, а затем скрылся с места происшествия. Он объявлен в федеральный розыск.