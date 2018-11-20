В Москве возбудили дело после травмы пациентки при пластической операции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как во время операции в частной клинике в Москве девушке пробили основание черепа, сообщила во вторник старший помощник руководителя управления СК России по Москве Юлия Иванова.
"По результатам проведенной доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — сказала Иванова.
Она добавила, что в рамках расследования допросят сотрудников клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Девушка находится в тяжелом состоянии.