В Кузбассе женщина перевела 800 тысяч рублей интернет-мошенникам

КЕМЕРОВО, 20 ноя — РИА Новости. Кузбасские полицейские ищут мошенников, которые похитили у 49-летней жительницы Междуреченска более 800 тысяч рублей, пообещав ей большую прибыль на инвестиционной интернет-платформе, сообщает региональный главк МВД.

Как выяснили правоохранители, несколько месяцев назад женщине на мобильный телефон позвонил незнакомец и предложил вложить деньги под высокий процент на одной из инвестиционных интернет-платформ.

"Горожанка приняла предложение и в мае несколькими суммами перечислила на разные счета в общей сложности более 800 тысяч рублей. Спустя некоторое время она обнаружила, что доступ к ее личному кабинету на сайте инвестиционной платформы заблокирован", — говорится в сообщении.

Женщина обратилась за помощью в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Теперь аферистов устанавливают правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.