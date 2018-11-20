МАХАЧКАЛА, 20 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бойца Росгвардии в Махачкале житель Дагестана Хаскил Якубов объявлен в федеральный розыск, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.

В воскресенье в пресс-службе СУСК по Дагестану РИА Новости сообщили, что в Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе, возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также о незаконном обороте оружия.

"В ходе проведенных первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, который в ходе возникшего конфликта выхватил табельное оружие у потерпевшего и произвел из него выстрелы в последнего, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления следственными органами объявлен в федеральный розыск Якубов Хаскил Магомедрасулович, 1989 года рождения, житель села Балахани Унцукульского района", — рассказал собеседник агентства.