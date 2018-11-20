На Урале началось рассмотрение дела насильника, убившего 14-летнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии жестоких преступлений, в том числе изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"Сегодня Свердловский областной суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела", – говорится в сообщении.

Житель Екатеринбурга, ранее работавший индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта электрики, обвиняется в угрозе убийством, трех изнасилованиях, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, одной краже и в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием.

По данным следствия, угрозу убийством мужчина совершил на рубеже 1999-2000 годов в отношении знакомой женщины. В апреле 2001 года в отношении этой же потерпевшей он совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, отметили в СУСК. Следующее изнасилование обвиняемый совершил, по информации ведомства, в отношении другой женщины в июне 2008 года, после чего похитил у жертвы вещи.

В сентябре 2011 года во дворе школы №57 в Екатеринбурге обвиняемый, как установлено следствием, изнасиловал ранее не знакомую ему 14-летнюю школьницу, после чего, чтобы скрыть преступление, он с особой жестокостью зарезал девочку. Утром мужчина уехал в Нижний Тагил к своим знакомым, сформировав себе алиби, отмечает СК. Задержать подозреваемого удалось в мае 2017 года, уточнили в ведомстве.