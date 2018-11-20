Под Тулой закрыли школу до полной очистки помещений из-за пролитой ртути

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Школа в Тульской области, где ученица пролила ртуть, закрыта до полной очистки помещений от ртутных паров, сообщил РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Ломовцев.

Ранее сообщалось, что в понедельник из школы №19 поселка Товарковский в Богородицком районе Тульской области были эвакуированы ученики и педагоги из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников. По данным прокуратуры, на перемене девочка с одноклассниками играла с этим веществом и разлила его в двух кабинетах школы. Прокуратура начала проверку.

"Всегда при разлитии ртути в помещениях обязательно проводятся мероприятия по уборке — так называемой демеркуризации. А после демеркуризации проводятся контрольные исследования – хорошо ли убрались и нет ли паров ртути в этом закрытом помещении", — прокомментировал Ломовцев.

По его словам, процесс демеркуризации в школе продолжается.

"Сейчас школа не работает. Работать она не будет до получения хороших результатов по содержанию ртути в учебных помещениях. Пока они еще не получены", — отметил собеседник агентства.