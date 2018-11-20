В Иркутской области возбудили дело по факту смерти в больнице младенца

ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Жигалово на севере Иркутской области, где отмечен рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, сообщает СУСК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти трехмесячного ребенка в больнице", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался 9 ноября в районной больнице поселка Жигалово от осложнений после ОРВИ. Известно, что у мальчика имелись врожденные заболевания. Медицинская документация изъята и направлена на судебно-медицинскую экспертизу. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и пневмонией в поселке Жигалово следователями СК России организована доследственная проверка по статье о халатности.

Ранее сообщалось, что в поселке Жигалово отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и внебольничной пневмонией. В Иркутск на лечение санавиацией доставлены 12 детей в возрасте до одного года. Один младенец скончался от вирусной инфекции.