В Иркутской области возбудили дело по факту смерти в больнице младенца

ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Жигалово на севере Иркутской области, где отмечен рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, сообщает СУСК РФ региона.
По данным следствия, ребенок скончался 9 ноября в районной больнице поселка Жигалово от осложнений после ОРВИ. Известно, что у мальчика имелись врожденные заболевания. Медицинская документация изъята и направлена на судебно-медицинскую экспертизу. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и пневмонией в поселке Жигалово следователями СК России организована доследственная проверка по статье о халатности.
Ранее сообщалось, что в поселке Жигалово отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и внебольничной пневмонией. В Иркутск на лечение санавиацией доставлены 12 детей в возрасте до одного года. Один младенец скончался от вирусной инфекции.