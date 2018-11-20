В Сочи возбудили дело против инженера после гибели ребенка в ливневке

СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи "Водосток", который подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

В августе в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно. Тело мальчика нашли в море. Власти Сочи отмечали, что решетки на открытой ливневой канаве не предусмотрены проектом, а бабушка ребенка знала об открытой ливневке. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы в 2000-х годах. Хозяину гостиницы предъявлено обвинение в гибели ребенка, отмечало СУСК.

Как установило следствие, указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП города Сочи "Водосток".

"При этом в нарушение строительных правил оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась, сотрудником МУП "Водосток" нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Ненадлежащее исполнение заместителем главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка", — сообщает СУСК.