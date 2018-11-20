Рейс из Салехарда в Надым вернулся в ЯНАО из-за сработавшего датчика шасси

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Самолет, следовавший из Салехарда в Надым, вернулся в аэропорт столицы Ямало-Ненецкого автономного округа из-за неисправности датчика шасси, сообщили РИА Новости во вторник в управлении на транспорте МВД по УрФО.

"Факт подтверждаем, что этот самолет вернулся по причине неисправности датчика шасси. На борту находились 18 пассажиров и три члена экипажа. Все живы-здоровы, никто не обращался с заявлениями или жалобами", — сказал собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, у лайнера Bombardier CRJ200 авиакомпании "Ямал" после взлета сработал датчик, сигнализировавший о том, что у самолета не сложились шасси. В настоящее время пассажиры ожидают вылета в воздушной гавани Салехарда.